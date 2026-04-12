ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಪಾಕ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ ಜತೆ ನಂಟು: ಇಬ್ಬರ ಸೆರೆ

ಬಿಜನೌರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) (ಪಿಟಿಐ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಜೀಬಾಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಜನಿ ಕುಮಾರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು, 'ಉವೈದ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲ್ ಹೈದರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಅಕೀಬ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಕೀಬ್ ಎಕೆ–47 ಗನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಈ ಮುಂಚೆ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದವು 'ಆಟಿಕೆಗಳು' ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿ, ಅಕೀಬ್ನನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಕೀಬ್ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಬಂಧಿತರು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕೀಬ್ ಮತ್ತು ಮೈಜುಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಬಂಧಿತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮೈಜುಲ್, ಅಕೀಬ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>