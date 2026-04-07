ಚಂಡೀಗಢ (ಪಿಟಿಐ): ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಸಂಚನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಂಧಿತರಿಂದ ಎರಡು ಕೈಬಾಂಬ್ಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೈಬಾಂಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಒಎಫ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ) ಎಂಬ ಗುರುತು ಇದೆ. ಇದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಗೌರವ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರ್ತರಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಬ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮೃತಸರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>'ಪಾಕ್ನ ಐಎಸ್ಐ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಇವರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದು, ಈತ ಗುಜರಾತ್ನ ದೀಸಾದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>