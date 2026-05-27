ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೇ ಬಕ್ರಿದ್: ಬಲಿ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪಂಢರಪುರದ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಪುಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಗುಲಗಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಢರಪುರವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೇ ಬಕ್ರಿದ್ ಸಹ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಕೆ ಬಲಿ ನೀಡದಿರಲು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಏಕಾದಶಿಯು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಈ ವರ್ಷ ಬಕ್ರಿದ್ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಕೆಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಪಂಢರಪುರದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಗುಲದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ವಿಠ್ಠಲನ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಕೆಗಳ ಬಲಿ ನೀಡದಿರಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ದಿನ ಮೇಕೆಗಳ ಬಲಿ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಬೇರೊಂದು ದಿನ ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಢರಪುರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಭಗವಂತ ವಿಠ್ಠಲನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.