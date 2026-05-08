ಪಂಢರಪುರ- ತಿರುಪತಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲು ಆರಂಭ

ಸೋಲಾಪುರ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂಢರಪುರ–ತಿರುಪತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಯಮಿತ ರೈಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ರೈಲುಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ರೈಲಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 07012 ತಿರುಪತಿ–ಪಂಢರಪುರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಮೇ 16 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿ 17437 ತಿರುಪತಿ–ಪಂಢರಪುರ ಸಾಪ್ರಾಹಿಕ ರೈಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ರೈಲಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 07032 ಪಂಢರಪುರ–ತಿರುಪತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಮೇ 17 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿ 17438 ಪಂಢರಪುರ–ತಿರುಪತಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೈಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17437 ತಿರುಪತಿ–ಪಂಢರಪುರ ವಾರಾಂತ್ಯ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಢರಪುರ ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17438 ಪಂಢರಪುರ–ತಿರುಪತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪಂಢರಪುರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿಲುಗಡೆ: ಮೋಡ್ಲಿಂಬ್, ಕುರ್ಡು ವಾಡಿ, ಲಾತೂರ್, ಉದಗೀರ್, ಬೀದರ್, ಜಹೀರಾಬಾದ್, ಬೇಗಂ ಪೇಟ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಕಾಚಿಗುಡಾ, ಕರ್ನೂಲ್ ಸಿಟಿ, ಎರ್ರಗುಂಟ್ಲ, ಕಡಪ ಮತ್ತು ರೇಣಿಗುಂಟಾ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>