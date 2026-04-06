ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪೋಷಕರು

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಯಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಷಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಣೀತಾ ಎಂಬುವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮೇಜರ್ ಗೌರವ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಣೀತಾಗೆ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p><h3>7 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ</h3><p>2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ತೀರ್ಪು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೀರತ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಪ್ಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ 'ಐ ಲವ್ ಮೈ ಡಾಟರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. </p><p>ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಡಾ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂತಸದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಣೀತಾ, 'ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.