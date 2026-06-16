ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ₹281 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ, ₹193 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:24 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:24 IST
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BJPRJDBihar Assembly Elections

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