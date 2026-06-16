ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ₹281 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ, ₹193 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ₹281.31 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ₹193.47 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿವೆ. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ‘ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಮ್ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಆರ್ಜೆಡಿ, ಜೆಡಿಯು, ಎಲ್ಜೆಪಿ (ರಾಮ್ವಿಲಾಸ್) ಎಐಎಂಐಎಂ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಗಳ ಖಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 10 ಪಕ್ಷಗಳು ₹ 281.323 ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ₹193.466 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ₹100.429 ಕೋಟಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹79.539 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹62.072 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>