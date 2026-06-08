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Homenewsindia news

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ರೋಗಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು! ಏಕೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:33 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 16:33 IST
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ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ರೋಗಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು! ಏಕೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 'ಅವೇಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ' ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಮಿದುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಎಚ್ಚರವಿರುವ ಮಿದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ರೋಗಿಯ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಿದುಳಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ 'ಅವೇಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ' ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
ರೋಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ವೈದ್ಯರು ಮಿದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ದೇಹದ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ
ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌, ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತನಾಮರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ಓಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ‘ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್‌ಟೇನ್ಮೆಂಟ್‌’ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ₹ 200 – ₹ 250 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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