<p><strong>ಇಂಫಾಲ್</strong>: ಯುನೈಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಪಿ) ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಣಿಪುರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕೊಂಥೌಜಮ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸುರ್ಜಾಕುಮಾರ್ ಓಕ್ರಾಮ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಂಘಟನೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ 1,435 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹6000 ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ₹5.83 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ₹5.16 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>