ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ: ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಟೀಕೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಲಿಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, 'ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಡುವ ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>'ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದ ಮೋದಿ'</strong></p><p>'ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>