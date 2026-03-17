ಕಸದಿಂದ ರಸ: ಈ ಯಂತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಸದಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಪೀಠೋಪಕರಣ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಕುಲಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವಾದಿ ದೀಪಾಲಿ ಸಿನ್ಹಾ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇವಲ ಕಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ

ದೇಶದದಾಂತ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪಾಲಿ ಸಿನ್ಹಾ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹಣದಂತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

'ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೀಪಾಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ?

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಸ್ಪೀಕರಿಸಿತು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನೇಕ ಊರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬೇಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀಪಾಲಿ ಸಿಹ್ನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.