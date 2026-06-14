ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮೋದಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾಗತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:15 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:17 IST
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FrancePM ModimodiModi Foreign Visits

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