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Homenewsindia news

International yoga day: ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 3:33 IST
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ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ

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ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರು.

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರು.

ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು

ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು

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12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಮ್ಸಾಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಗೋಡಾ'ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರು

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಮ್ಸಾಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಗೋಡಾ'ದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಧರು

International Yoga Dayyoga dayYogaYoga Celebrationmodi

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