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Homenewsindia news

ಕಡಲು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ: ಪಿಎಂ ಮೋದಿ

ನೌಕಾ ಪಡೆಯ ಮೂರು ಹಡುಗುಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:21 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 15:21 IST
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Indian NavyPM Modi

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