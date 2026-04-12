ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಸಿಲಿಗುರಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಬೀದಿಯಿಂದ ಸಂಸತ್ವರೆಗೆ 'ತುಕ್ಡೆ ತುಕ್ಡೆ' ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕವಾಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಟಿಎಂಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ವಿರೋಧಿ, ಯುವಜನ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ. ಅದರ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಡೆ ತುಕ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಇಂಥ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಟಿಎಂಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನದ 24 ತಾಸೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ. ಆಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮದರಸಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹6,000 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವು ಏನಕ್ಕೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್' ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಚಿಕನ್ ನೆಕ್' ಪ್ರದೇಶ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಲಿಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆ ಕೋಳಿಯ ಕತ್ತಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು 'ಚಿಕನ್ ನೆಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಗುರಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 130 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.