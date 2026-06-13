ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 8:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiFranceSlovakia
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT