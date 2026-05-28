ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜಲವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಜಲ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

'ಕೆನ್–ಬೆಟ್ವಾ ಯೋಜನೆಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದೂ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

51ನೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ₹30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಾಗರಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜಲ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೋದಿ ಅವರು 'ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ–ನಗರ 2.0' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, 'ನಗರ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಗೋಬರ್ಧನ್ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ, ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮೋದಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.