ಬಾಹ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ್ಯತೆ; ರಾಹುಲ್‌ ಆರೋಪ

<p><strong>ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್:</strong> ‘ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಬಾಹ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಅವರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದೆ ಪಂತ್ನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದುಃಖಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊರಗಿನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಭೌಗೋಳಿಕ– ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>‘ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ’</strong> </p><p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಯುವಜನರು ಅದರ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p><p>‘ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು</p><p> ‘ವೈದ್ಯೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರು ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗೊಂದಲದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾದರು. ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರದ್ದು ಬರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಶವಾಗಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಇದು’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2> ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು</h2><p> ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುವಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p><p> ‘ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ‘ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ‘ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>‘ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ’</h2><p> <strong>ಹರ್ದೋಯ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ‘ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ‘ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಳೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>