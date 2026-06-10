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Homenewsindia news

POK Civil Unrest: ಮುಂದುವರೆದ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಅಂಗಡಿ,ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 14:10 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 14:10 IST
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Jammu and KashmirPakistan ArmyBandhpok

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