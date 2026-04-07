ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು

ಬಿಜ್ನೋರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) (ಪಿಟಿಐ): ವಿಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಕೆ–47 ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿತೀಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಝಾ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಆಟಿಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿ, ಆರೋಪಿ ಅಕಿಬ್ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀರಠ್ನ ಅಕಿಬ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕೆ–47 ರೈಫಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ