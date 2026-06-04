ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

Explainer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಿದೆ?

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ವಿಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 8:44 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 8:44 IST
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