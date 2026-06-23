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Homenewsindia news

ಸಿಜೆಪಿಯು ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳ 'ಬಿ' ತಂಡ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:09 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 10:09 IST
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