ಪಾಟ್ನ(ಬಿಹಾರ): 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ(ಸಿಜೆಪಿ) ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೆನೆಂದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಜೆಪಿ ಅಭಿಯಾನವು 2029ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜಿರಳೆ' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಎಂಬುವವರು ಕ್ರಾಕೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಯುವಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು(ಶನಿವಾರ) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.