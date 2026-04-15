ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಳಿಗೆ ಇಳಿದವರಿಗೆ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ: ಐವರ ಸಾವು

ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕರ್ಚನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಚ್ದೇವ್ರಾ ಹಾಲ್ಟ್ ಓವರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಹರಿದು ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹರಿದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ(ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್) ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಸಿವಾನ್ (ಬಿಹಾರ) ನಿವಾಸಿ ಬಲಿರಾಮ್ (36), ಬಿಷಂದರ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (24) ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿಪುರ ಖೈರ್ಗಢ (ಫಿರೋಜಾಬಾದ್) ನಿವಾಸಿ ಆಕಾಶ್ (17) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ಚನಾ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.