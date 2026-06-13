ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಪಥಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 14:55 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 14:55 IST
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ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರತಿ ದ್ರೌ‍ಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರತಿ ದ್ರೌ‍ಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
Indian ArmyDraupadi MurmuIndian military

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