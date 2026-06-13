ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಪಥಸಂಚಲನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

<p><strong>ಡೆಹರಾಡೂನ್:</strong> ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ (ಐಎಂಎ) ಮೊದಲ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಶನಿವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಎಂಎನ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ ಹೊರಬಂದವರು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನ 515 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐವರು ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಎನಿಸಿದೆ. </p>.<p>1932ರಲ್ಲಿ ಐಎಂಎ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪುರುಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಗುರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<h2><strong>ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಮುರ್ಮು</strong></h2><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು,‘ ಒಂಬತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಐಎಂಎ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಚೇತೋಹಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>