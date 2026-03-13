ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು: ಕನ್ವಾಲ್ ಸಿಬಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನ್ವಾಲ್ ಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸಿನರ್ಜಿಯಾ' ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಸಹನೀಯ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಧನ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೈಲ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ತೈಲದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆದರೆ, ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಲ್ಲಣಕ್ಕೀಡಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಮೀಸಲು ತೈಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪರಿಹಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>