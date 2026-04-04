ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ರಾಘವ್ ಛಡ್ದಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. 'ಮಾತನಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಷವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಲ್ಲ ನದಿ ನಾನು' ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದರು.

'ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ವಿನಾ ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ (ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ) ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

'ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಎಪಿ ದೂರಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರಾಣಸಿ ಚಿತ್ರ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.