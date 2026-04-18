ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿತೂರಿಗೆ ಸೋಲು: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಸೋಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ 2023 ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯು 2029ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.

'ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೀತೂರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ'ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.

'ಸಂವಿಧಾನ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೂದೆಯೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

 ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಅವರ ಇಡೀ ಪಿತೂರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 2029ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 528 ಸಂಸದರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 352 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮಸೂದೆ ಪರ 298 ಮತಗಳು ವಿರುದ್ಧ 230 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.