ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: CJP ಸಂಸ್ಥಾಪಕ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:11 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:11 IST
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Comments
ಬಿಜೆಪಿಯ ಜತೆ ಸಿಜೆಪಿ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿ ಟೀಮ್‌ ಇದ್ದಂತೆ
-ಅಲಂಕಾರ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಬರೇಲಿ ನಗರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌
protestDharmendra Pradhancockroach janata party
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