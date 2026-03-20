<p><strong>ಪುದುಚೇರಿ:</strong> ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ–ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು, ಪುದುಚೆರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ 16 ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. </p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ 14 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಜೆಕೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏ.9ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>