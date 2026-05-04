Puducherry Results: ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಪುದುಚೇರಿ ಸಿಎಂ ಎನ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಪುದುಚೇರಿ: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಪುದುಚೇರಿಯ 30 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ ನಾಯಕ ಎನ್. ರಂಗಸಾಮಿ ತಮ್ಮ ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿತ ನೆಯ್ಯಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಳಗಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇ. ವಿನಾಯಕಂ ಅವರಿಗಿಂತ 4,441 ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪುದುಚೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಂ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.