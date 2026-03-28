ಪುದುಚೇರಿ: ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ (ಪಿಸಿಸಿ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ವೈಥಿಲಿಂಗಂ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಥಿಲಿಂಗಂ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮನ್ನಾಡಿಪಟ್ಟುದಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸೆಲ್ವಂ, ಊಸುಡುದಿಂದ ಪಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಇಂದಿರಾನಗರದಿಂದ ಎನ್. ರಾಜಕುಮಾರ್, ತಟ್ಟಂಚವಾಡಿಯಿಂದ ವಿ. ವೈಥಿಲಿಂಗಂ, ಕಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಪಿ.ಕೆ. ದೇವದಾಸ್, ಲಾಸ್ಪೇಟ್ನಿಂದ ಎಂ. ವೈದ್ಯನಾಥನ್, ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆಯಿಂದ ಜಿ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಅರಿಯಂಕುಪ್ಪಂನಿಂದ ಜೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮನವೇಲಿಯಿಂದ ಆರ್ಕೆಆರ್ ಆನಂದರಾಮನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಬಾಲಂನಿಂದ ಎಂ. ಕಂದಸಾಮಿ, ನೆಟ್ಟಪಾಕ್ಕಂನಿಂದ ಜಿ. ಅನ್ಪರಸನ್, ನೆಡುಂಗಾಡುದಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ನಿಂದ ಆರ್. ಕಮಲಾಕಣ್ಣನ್, ಕಾರೈಕಲ್ ಉತ್ತರದಿಂದ ಎ.ಎಂ. ರಂಜಿತ್, ಮಾಹೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಪರಂಪತ್, ಯಾನಂನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆಗೆ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 28 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.