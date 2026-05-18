ಪುದುಚೆರಿ: ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಅನ್ಬಳಗನ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವಿಕಾರ ಇಂದು

<p><strong>ಪುದುಚೆರಿ:</strong> ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕ ಎ. ಅನ್ಬಳಗನ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕನಿವಾಸದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ. ಕೈಲಾಸನಾಥನ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅನ್ಬಳಗನ್ ಅವರು ಉಪ್ಪಾಳಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 2001, 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನ್ಬಳಗನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಪುದುಚೆರಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>