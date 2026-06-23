ಕಾಲು ಜಾರಿದ್ದಲ್ಲ, ತಳ್ಳಿದ್ದು! ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ವಧು

<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾವಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಜೂನ್ 19ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಕೇತನ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (25) ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೇತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವಧು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ (20) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ (22) ಈ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇತನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ 350 ಅಡಿ ಆಳದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು...</strong></p><p>ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಪುರದ ಅರಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಿಯಾಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಯಾ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>. <h2>ಮೊದಲ ಯತ್ನ ವಿಫಲ...</h2><p>ಮೇ 31ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೇತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತನನ್ನು ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಾವಿನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p><p>ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ (ಜೂನ್ 19)ದಂದು ಮೂರನೇ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಕೇತನ್ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 40 ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಫೋಟೊಶೂಟ್' ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಪಾತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇತನ್ ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಿಯಾ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಚೇತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದ.</p><p><strong>ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಯಾ...</strong></p><p>ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಯಾ–ಕೇತನ್ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸದ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕಿ, ಅದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಸಿ<strong>ಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಯಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿವರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಬಂಧನ.ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>