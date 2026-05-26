ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತಡೆಗೆ ‘ಕ್ವಾಡ್‌’ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ: ಜೈಶಂಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ‘ಕ್ವಾಡ್’ ಗುಂಪು ಮಂಗಳವಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ‘ಕ್ವಾಡ್’ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದವು.</p>.<p>ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ವಾಡ್’ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗುಂಪು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಕ್ವಾಡ್’ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಪೆನ್ನಿ ವಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೋಷಿಮಿತ್ಸು ಮೊಟೇಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಭೆ ನಂತರ, ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</strong> </p><p>* ‘ಕ್ವಾಡ್‘ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು </p><p>* ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ </p><p>* ಪೂರ್ವ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಜಮಾವಣೆಯಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ </p><p>* ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಗತ್ಯ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿವೆ</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ </p><p> ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ60ರಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವು ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ </p><p>ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು(scam centres) ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ‘ಕ್ವಾಡ್’ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ </p><p>ಪೆನ್ನಿ ವಾಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ </p>.<p><strong>ಕಣ್ಗಾವಲು: ಕ್ವಾಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ </strong></p><p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ‘ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ಮಾವೊ ನಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಿರಬೇರೇ ಹೊರತು ಮೂರನೇ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿರಬಾರದು’ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>