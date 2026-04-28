ರಾಘವ ಭಾಜಪಾಭಿಗಮನ ಪುರಾಣ

<p>ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನೇ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಆರು ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಮಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಡ್ಡಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ವಿಲೀನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು, ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಏಳು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಾ ಸದನದ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯ ಒತ್ತಾಯ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡುವವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎನ್ನುವುದೇ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಗಣ್ಯ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಈಗ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ-ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಾಚೆಗಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.</p>.<p>ಈ ಚಡ್ಡಾ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಮುರಿದಂತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲವ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಭಾರೀ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಈ ಚಡ್ಡಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾತ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾತ ಎಂಬ ನೆಗಳ್ತೆ ಬೇರೆ ಆತನಿಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಲೇ ಆತನನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತಿನ ಮಾದಕತೆ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮತದಾನದ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈತ ಕಣ್ಮಣಿ. ‘ನಾಳಿನ ಪ್ರಧಾನಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಈ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಪ್ರಾಯದ ಇತರ ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದರು. ಯುವಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 14.6 ಮಿಲಿಯನ್ (ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ) ಜನ ಆತನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನೋ ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ‘ಈತನೂ ನಂಬಲರ್ಹನಲ್ಲ. ಈತನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಂದನ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ (20 ಲಕ್ಷ) ಜನ ಆತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಆತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋದ ನಂತರವೂ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅತ್ತ ಚಡ್ಡಾನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಜನ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲೂಬಹುದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದದ್ದು ಇದೇನೂ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳೂ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪರಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಬರೀ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ’ದ ವಾಸನೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ರಾಜಕಾರಣ’ದ ಹೊಲಸು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪಕ್ಷ’ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ದುಸ್ಸಾಹಸದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಶತಾಯಗತಾಯ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ತವಕವೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಚಡ್ಡಾ ಜತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಾದ ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಿತ್ತಲ್, ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತಿತರರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಡ್ಡಾ ಮೇಲೂಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅಬಕಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ನ ಕರಿನೆರಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ, ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರ ಏನೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು.</p>.<p>2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದವರು, ಕೆಲವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಗೊಳಗಾದವರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದವರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರನ್ನು, ಸಂಸದರನ್ನು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ’ದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವುದು; ಐಟಿ, ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು; ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬೆದರಿಸುವುದು; ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು; ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು – ಇದು, ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಳುಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನೂರಾರು ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಳಗಿಸಿದೆ. ಈ ತನಕ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪಿಡುಗು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಸೋಂಕಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್lಲ ಹೀಗೆ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷಾಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದದ್ದನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಚಡ್ಡಾ ಕುರಿತು ತಾವಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ', ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು 'ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪಕ್ಷ' ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಚಳವಳಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>