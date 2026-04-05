ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

'ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ': ಎಎಪಿಗೆ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ತಿರುಗೇಟು

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 9:58 IST
Last Updated : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 9:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಂಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಖಾರವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಆರೋಪಕ್ಕೆ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಉತ್ತರ
ಪಂಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ
ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ
ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಮನೆ, ನೆಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಛಡ್ಡಾ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತ, ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂತರಿಕ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಎಪಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಡುವೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ
ಈ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅತಿಶಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾಗೆ ಭಯವೇಕೆ?: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅತಿಶಿ
AAPPunjabRaghav Chadha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT