ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ: AAPಗೆ ಛಡ್ಡಾ ತಿರುಗೇಟು

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಎಪಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ನಡುವಣ ಬಿರುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.

ರಾಘವ್ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು, ಎಎಪಿಯು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವು 'ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು' ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನಿಜಬಣ್ಣವೂ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ. ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶನಿವಾರ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಛಡ್ಡಾ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಛಡ್ಡಾ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಇದೊಂದು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಇನ್ನು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಸಂಸದರು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ದೂರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.