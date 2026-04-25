ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ: ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಎಎಪಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಯದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯದಿಂದ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಎಪಿಯ ಆರು ಇತರ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರುದಿನವೇ ಚಡ್ಡಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಶೀಶ್ ಮಹಲ್' ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಚಡ್ಡಾ, 2025ರ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸೋಲಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜಾಗವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>