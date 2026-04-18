ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿತ್ತು ‘ಪೈಶಾಚಿಕ ಯೋಜನೆ’: ರಾಹುಲ್‌ ಆರೋಪ

ರಾಣಿಪೇಟ್ (ತಮಿಳುನಾಡು): 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ 'ಪೈಶಾಚಿಕ ಯೋಜನೆ' ಇತ್ತು' ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯತ್ನವು ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹಿನ್ನಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿತ್ತು' ಎಂದರು.

'ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರೊ ಅದು ದೇಶ ವಿರೋಧ ಕೃತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಪೈಶಾಚಿಕ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವು' ಎಂದರು.

'ಟ್ರಂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ'

'ಇವತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೋದಿಗೆ ಹಾರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೋದಿ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಎಂದರೆ ಮೋದಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

'ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.