ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ: ರಾಹುಲ್‌ ಟೀಕೆ

'ನವದೆಹಲಿ:' 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ನಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಾವೊಂದು ನಗರವನ್ನು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾವೊಂದು ನಗರವೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರೆಬರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾವೊಂದು ನಗರವೂ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಘನತೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಂದಿಗೂ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿವೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.