<p><strong>ತೂತುಕುಡಿ:</strong> 'ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್, 'ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. 'ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ಅದಾನಿ ಫೈಲ್ಸ್' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>