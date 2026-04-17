ಕೇಂದ್ರವು ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಭೂಪಟ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ: ರಾಹುಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವು 2023ರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಬಿಸಿ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ 'ಸಂವಿಧಾನವಲ್ಲ ಮನುವಾದ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದ ರಾಹುಲ್, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸವೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

'ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕೃತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗ, ದಲಿತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬಿಸಿ, ದಲಿತರನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

.ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಚಿತಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮಮತಾ.