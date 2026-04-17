ನನಗೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ‘ಹೆಂಡತಿ’ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

'ನನಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶುಕ್ರವಾರ (ಏ.17) ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇಡೀ ಸದನದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. </p><p>'ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ, ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರಂತೆ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯದ ಕಾರಣ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂಬ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, 'ನನಗೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><div><div class="bigfact-title">'20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸಹೋದರಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು'</div><div class="bigfact-description">'ನನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ನಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.</div></div>