ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅಪಕ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್‌ ನವೀನ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬ ಅಪಕ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆತ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆತನ ರಾಜಕೀಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಗುರುವಾರ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು?' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು 'ಭಯೋತ್ಪಾದಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, 'ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಸಹಾಯಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-51-756802747</p>