ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರು, ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ: ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂದು 'ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ' ದಿನ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಮೊದಲ ಗುರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ' ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಮೃದುತ್ವ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಇರುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರೂ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, 'ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>