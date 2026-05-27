ನವದೆಹಲಿ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ 'ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್'(ಒಎಸ್ಎಂ) ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಐಟಿ) ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೂ ಮಾತು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಈ ಸಂಚಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬುಡಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 'ಝೆನ್ ಜೀ' ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೇ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ' ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಎಸ್ಎಂ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕೋಎಂಪ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು 2019ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 'ಗ್ಲೊಬರೆನಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಿನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ, ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದೆ. ಆದರೂ, ಆ ಕಂಪನಿಗೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 18 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಂತಹ ಕಂಪನಿ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಪಿತೂರಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ನನಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಸಾಕಾಯಿತು. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕೋಎಂಪ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಏಕೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೋಎಂಪ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್