International Women’s Day | ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಾಸ್‌: ರಾಹುಲ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಾಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅವರು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ' ಅಂಗವಾಗಿ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಕನಸು, ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಅಸಾಧಾರಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸಿತು' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಭಿನ್ನ. ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಳ್ಮೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಬದಲು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರೂ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಷಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>