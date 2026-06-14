ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ವಿಧೇಯ ಸೇವಕನಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:50 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:50 IST
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Rahul GandhiAmericaPM Modi

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