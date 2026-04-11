‘ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: 'ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿಸಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸಾಹತು ಕಾಲದ ರಾಯಚೂರು ಪರಿಸರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖೆಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯ ಅವಲೋಕನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿದ ದೇಶ, ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಿಲ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರು ಭಾಗವು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸಾಹತುದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ನಿಜಾಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹದ ಹಿಂದಿನ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ, ಹುನ್ನಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಲ್ಲ ಅದರ ನೈಜತೆ ಅರಿಯಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚುವ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಸಿಬಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರೇಶ ಯತಗಲ್, ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೆಟಯರ್ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗೊಳ್ಳೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶರಣ ಅರುಣಿ, ರಾಯಚೂರು ವಿವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಖಂಡಿಮಠ, ವಿಸಿಬಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುಜಾತ ನೆಟೇಕಲ್, ಬಾಲಪ್ಪ ವಾಂಕಡೋತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>