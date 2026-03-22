ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆ: ರೈಜೋರ್ ದಳ ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈಜೋರ್ ದಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ರೈಜೋರ್ ದಳವು, ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲ್ ಗೊಗೊಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಗೋಲ್ಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅಬ್ದುರ್ ರಶೀದ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಜೋರ್ ದಳ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಶೆರ್ಮನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸದಸ್ಯರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲ್ ಗೊಗೊಯ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>